Mihajlovic, il ricordo da brividi della Stella Rossa: la maglia speciale e gli striscioni

BELGRADO (SERBIA) - Un pomeriggio da brividi a Belgrado, con l'emozionante ricordo di Sinisa Mihajlovic prima della sfida tra la Stella Rossa e il Vojvodina. L'ex calciatore e allenatore, scomparso lo scorso dicembre a Roma, aveva militato in entrambe i club serbi, prima di trasferirsi in Italia. Il ricordo di Sinisa è andato in scena alla ripresa della Super Liga, campionato serbo di prima Divisione, dopo la pausa invernale. Con la Stella Rossa, Mihajlovic vinse nel 1991 la Coppa dei Campioni nella finale di Bari ai rigori contro il Marsiglia e la Coppa Intercontinentale nello stesso anno.