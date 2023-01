Donnarumma su Mihajlovic: "Grazie a lui sono diventato un campione"

Psg beffato al 96': rosso a Verratti, solo un pari con il Reims

Donnarumma ricorda Mihajlovic

Donnarumma non dimentica Sinisa Mihajlovic, il tecnico che ai tempi del Milan lo ha lanciato giovanissimo nel calcio che conta: "Da bambino sognavo di diventare un professionista ma giocavo anche per divertimento. Poi, dopo i 14 anni, ho iniziato a sognare anche di diventare un giocatore importante e ho capito che sarei diventato un campione quando Mihajlovic mi ha chiamato nello spogliatoio per dirmi che avrei giocato titolare il giorno dopo: ho capito che avrei fatto tanta strada, e questo anche grazie a lui". Infine sul più grande trofeo della sua carriera finora: "La vittoria dell'Europeo, una vittoria fantastica di un grande gruppo, e avrei voluto condividerla con l'allenatore di quando ero piccolino, che nel frattempo è venuto a mancare, uno dei primi a credere in me e che ha fatto tantissimi sacrifici per farmi crescere. Voglio vincere il più possibile da qui alla fine della mia carriera".