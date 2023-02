Incredibile Bale, il risultato nel golf sorprende tutti

Il primo torneo ufficiale di Gareth Bale da golfista non era iniziato nel migliore dei modi: subito nel bunker alla prima buca ( leggi qui ). Ma il gallese non si è demoralizzato e al Pebble Beach Pro-Am è riuscito a finire nella top 20. Per l'esattezza l'ex Real Madrid, insieme al compagno di gioco Joseph Bramlett, è arrivato al sedicesimo posto .

Le parole di Bale

Il Pebble Beach Pro-Am è solo un riscaldamento per Bale che a breve inizierà la sua carriera nel PGA Tour, l'organizzazione che cura i maggior tornei professionisti di golf al mondo. Al Pebble Beach, si giocava in coppie: un amatoriale, come in questo caso Bale, veniva affiancato da un professionista. Tra i partecipanti c'erano anche l'attore Bill Murray e il rapper Mackelmore.

Al termine del torneo, Bale ha parlato ai microfoni della BBC. "Le ultime due settimane sono state fantastiche. Le persone che mi fanno i complimenti per il mio gioco sono incredibili, anche se mi hanno messo un po' troppa pressione sulle spalle! Sono un grande fan del golf e apprezzo quello che fanno questi giocatori sul campo. È fantastico giocare con loro, interagire e guardare cosa fanno".