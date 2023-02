Papu Gomez provoca il Brasile: “Cosa abbiamo fatto quando sono stati eliminati”

La rivalità calcistica tra Argentina e Brasile è ben nota. L'Albiceleste di Messi ha trionfato ai Mondiali in Qatar in finale contro la Francia. La Scaloneta, la banda guidata in panchina da Scaloni, ha capito di poter andare fino in fondo alla competizione e vincere la rassegna iridata in un preciso momento. E, ovviamente, c'entra il Brasile.