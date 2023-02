Pescara, il gol alla Holly e Benji di Merola e Rafia

ROMA - Oliver Hutton e Tom Becker si avventano su un pallone vagante in area, si accingono entrambi a calciare a rete e colpiscono entrambi, uno col destro l'altro, con il sinistro, la sfera, che assume una traiettoria imprevedibile e batte il fino a quel punto insuperabile portiere della Muppet Ed Warner. Alzi la mano chi non ha mai visto questo leggendario gol nell'anime televisivo "Holly e Benji" (noto anche come Capitan Tsubasa). Ma c'è chi ha potuto ammirarne una replica dal vivo: stadio Adriatico, in scena c'è Pescara-Potenza: Rafia e Merola vestono i panni dei "cosplayer" di Hutton e Becker e con un "doppio tiro", superano il portiere lucano Gasparini, novello Ed Warner. E' stato proprio il Pescara a sottolineare le somiglianze tra le due marcature, in un divertente video apparso sui propri canali social: "Holly e Benji? Nah, Merola & Rafia!", scrive il club abruzzese.