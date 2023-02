Abuso di alcol e molestie sessuali: il rapporto shock contro Le Graet

Cosa dice il rapporto finale

In sintesi, il rapporto finale spiega così: "Da quasi due anni, le posizioni pubbliche inopportune del signor Le Graet si sono moltiplicate al punto da rivelarsi incompatibili con il requisito di esemplarità atteso da un presidente di una federazione sportiva beneficiaria di un contratto di delega con lo Stato. Il rapporto rileva che queste numerose dichiarazioni problematiche del Presidente della Federazione rientrano nell'ambito dei fatti censurabili del regolamento disciplinare della FFF sui 'comportamenti contrari alla morale, all'etica o lesivi dell'onore, dell'immagine o della considerazione del FFF'', ma che ad oggi non è stato avviato alcun procedimento disciplinare".

Molestie sessuali

Nel documento si legge ancora del "comportamento inappropriato del sig. Le Graet nei confronti delle donne. La missione non solo annota i commenti e gli sms del Sig. Le Graet, ambigui per alcuni e di natura chiaramente sessuale per altri, ma sottolinea anche il ritardo degli invii, la loro natura ripetitiva e la natura dei destinatari - donne collocate sotto la sua autorità e/o in un rapporto di dipendenza - anche dopo l'inizio della sua attività".

Abuso di alcol

"Le audizioni condotte hanno rivelato che la natura inappropriata e offensiva delle osservazioni del sig. Le Graet possono essere accentuata dal consumo eccessivo di alcol", si legge ancora nel report.