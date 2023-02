Dani Alves, la moglie Joana come Shakira contro Pique? Il sondaggio provocatorio sui social

Suo malgrado travolta dalle vicende giudiziarie che hanno travolto suo marito Dani Alves , Joana Sanz ha usato Instagram citando Shakira e la sua canzone "TQG" per lanciare un sondaggio rivolto ai suoi follower.

Joana Sanz interpella i suoi seguaci mentre mangia un biscotto

La modella si è scattata un selfie mentre mangiava un biscotto e ha scritto: "Vedo che Shakira ha una nuova canzone e io non ne ho ancora pubblicata nessuna". Dopo le bordate nel testo di "BZRP Music Sessions #53" anche quello della nuova hit della star colombiana contiene una nuova frecciatina rivolta al suo ex marito Pique, che avrebbe cercato di tornare invano sui suoi passi dopo la rottura con Shakira all'insaputa della nuova fidanzata Clara Chia Martì. Indiretto ma verosimile, dunque, il riferimento a Dani Alves con la richiesta ai suoi seguaci, invitati a votare su se sia il caso che anche Joana produca un successo come quello di Shakira e Karol G...