Dani Alves resta in carcere: la decisa nota della difesa

Dopo la notizia del tribunale di Barcellona di trattenere Dani Alves in custodia cautelare , la difesa del calciatore brasiliano è intervenuta per sottolinearne l'innocenza attraverso un comunicato stampa.

La nota di Cristobal Martell

Nella nota si ribadisce che Dani Alves è estraneo ai fatti, così come sottolinea che "la volontà di lasciare la Spagna e di aggirare il processo era ed è inesistente" . Questa ipotesi, infatti, è stata presa in considerazione dai giudizi sulla decisione di trattenere Dani Alves in custodia cautelare.