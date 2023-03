Fifa e Knvb convocate davanti al tribunale olandese: il comunicato

Prosegue la guerra senza quartiere tra la Fifa e l'Efaa, che rappresenta gli agenti dei calciatori. Dopo la variazione del regolamento riguardante il lavoro dei procuratori e le conseguenti proteste dei rappresentanti della categoria, proprio la massima istituzione mondiale e la Knvb, federazione calcistica olandese, dovranno apparire in tribunale, citate per aver preso decisioni senza confronto e senza entrare nel merito delle questioni in discussione.