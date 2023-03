Norvegia, Haaland lascia il ritiro: salta Spagna e Georgia

Brutte notizie per la Norvegia , che perde già il suo giocatore più rappresentativo: Erling Haaland ha lamentato un risentimento all'inguine ed ha già lasciato il ritiro . La Nazionale norvegese dovrà fare a meno del suo bomber per le prime due partite delle qualificazioni ad Euro 2024, contro Spagna e Georgia .

Haaland lascia il ritiro

Continua, dunque, il periodo nero di Haaland con la sua Nazionale. L'attaccante, autore di una cinquina in Champions League contro il Lipsia e di una tripletta in Fa Cupa contro il Burnley, sarà ora sottoposto ad un controllo medico dello staff del Manchester City. Haaland aveva giò lamentato dolori all'inguine subito dopo la partita contro il Burnley ed ora è stato costretto a dare forfait per Spagna-Norvegia, gara valida per la prima giornata del girone A delle qualificazioni agli Europei del 2024. Una buona notizia per le Furie Rosse del nuovo ct Luis de la Fuente.