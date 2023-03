Ufficiale, Deschamps ha deciso: "Mbappé nuovo capitano della Francia"

PARIGI - "Mbappé è il nuovo capitano dei Bleus, Griezmann è il vice-capitano”. Il ct della Francia, Didier Deschamps, in un'intervista a TF1, ha consegnato ufficialmente la fascia di capitano dei Bleus al suo numero 10, Kylian Mbappé. “Kylian ha tutte le carte in regola per avere questa responsabilità, sul campo come nella vita di gruppo, essendo un elemento unificante”, ha aggiunto Deschamps. La Francia affronterà Olanda e Irlanda nei primi due impegni nelle qualificazioni per Euro2024. Lo stesso ct, che ha convocato 22 giocatori tra cui 4 provenienti dalla Serie A, in conferenza stampa ha ufficializzato la scelta di conferire la titolarità tra i pali della Francia al portiere del Milan, Mike Maignan.