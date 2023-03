Inghilterra, festa scatenata a Napoli: cos'è successo negli spogliatoi

NAPOLI - Inizia con una prestigiosa vittoria il cammino dell' Inghilterra verso gli Europei del 2024 in Germania . La Nazionale dei ' Tre Leoni ' supera 2-1 l' Italia e vendica in parte la cocente sconfitta di Wembley nella finalissima del torneo continentale dell'estate 2021. Uno dei protagonisti del match del 'Maradona' è stato sicuramente Harry Kane , autore del gol del momentaneo 2-0 inglese. Con la rete siglata dal dischetto, l'attaccante del Tottenham ha messo a segno il gol numero 54 con la maglia della Nazionale, diventando così il miglior realizzatore di tutti i tempi: un record incredibile, celebrato in un modo a dir poco speciale negli spogliatoi.

Kane nella storia: è festa negli spogliatoi

Una volta rientrato negli spogliatoi, Harry Kane ha ricevuto i complimenti di tutti i suoi compagni, dello staff e, per ultimo, del ct inglese Gareth Southgate che gli ha consegnato due regali: una maglia celebrativa con la scritta "Kane record breaker" - ovvero "Kane primatista" - e il simbolico numero 54 più un quadro che racchiude un collage di alcuni dei suoi migliori momenti vissuti in maglia Inghilterra. Su Instagram, lo stesso Kane ha espresso tutta la sua felicità per un traguardo così importante: "Sono così orgoglioso di essere il miglior marcatore di tutti i tempi di questo Paese, è qualcosa che non potevo nemmeno sognare da bambino. Un momento magico".