Maignan fa il capolavoro e salva la Francia: la parata è spettacolare!

Mike Maignan si è imposto come uno dei protagonisti di Irlanda-Francia, valida per la seconda giornata delle qualificazioni a Euro2024. Alla fine la squadra di Deschamps ha strappato il secondo successo nel suo girone, uscendo dall’Aviva Stadium di Dublino con un 1-0 firmato da Pavard. Non solo il gol del terzino, però, è stato fondamentale per la vittoria: il portiere del Milan al 90' ha salvato il risultato con una parata miracolosa.