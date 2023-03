Spagna, lo sfogo di Rodri: "La Scozia ha giocato da schifo"

"È il loro modo di giocare e dobbiamo rispettarlo, ma io lo considero una schifezza ". È lo sfogo di Rodri , che non ha digerito la sconfitta della sua Spagna contro la Scozia nella seconda giornata delle qualificazioni a Euro 2024 . Il trionfo degli scozzesi è stato la sorpresa della giornata, con la doppietta del centrocampista del Manchester United Scott McTominay a segnare un clamoroso ko per le Furie Rosse. Nel post-partita il centrocampista del Manchester City e capitano della nazionale spagnola, si è sfogato duramente contro l'atteggiamento della squadra avversaria.

Lo sfogo di Rodri nel post-partita

"Francamente fa un po' schifo. Perdono sempre tempo - afferma Rodri nel post-partita -, ti provocano, cadono. Per me questo non è calcio. E se l'arbitro non dice niente… Perdere così è stato un po' frustrante. Comunque hanno giocato una buona partita, le condizioni del campo non sono certo un'attenuante. Siamo noi che avremmo dovuto adattarci e giocare contro avversari che si chiudono e difendono. Quanto a noi, siamo all'inizio di un percorso. Vinciamo e perdiamo tutti assieme".