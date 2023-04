Ufficiale, Pacifici eletto nuovo presidente dell'Aia

Pacifici nuovo presidente dell'Aia: "Ci rimbocchiamo le maniche per il bene il futuro della nostra associazione"

Ecco le prime parole di Carlo Pacifici dopo essere stato eletto presidente dell'Aia, l'Associazione italiana arbitri: "Vorrei ringraziare di cuore chi mi ha votato e anche chi non mi ha votato, è il bello della democrazia: da domani sarò il presidente di tutti, nessuno escluso". "Un ulteriore ringraziamento ai miei maestri Luigi Agnolin e Vittorio Benedetti - aggiunge Pacifici -. Mi hanno insegnato ad essere un dirigente e una persona onesta nella vita di tutti i giorni, non solo in ambito sportivo. Da domani ci rimbocchiamo le maniche per il bene, l'interesse e il futuro della nostra associazione".