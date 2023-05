Dani Alves, rivelazione choc dell’ex compagno in carcere: “È magro ed emaciato”

Dani Alves, svelato l'interrogatorio: dettagli hot della notte incriminata

I dettagli su Dani Alves in prigione

Il programma Fiesta è riuscito a mettersi in contatto con un ex compagno di cella di Dani Alves, che ha fornito dettagli sul carcere e sulle condizioni del brasiliano. "È perso e assente. Non gli gridiamo 'oh, Alve!', 'oh, Alve!', ma niente. Ci sono anche persone maleducate che nella sala da pranzo, quando tutti stanno mangiando, provano ad attaccarlo. 'Tu, stupratore!' gli urlano. Dani Alves è diventato più magro, è emaciato. A volte sembra veramente triste. Anche in prigione continua a dichiararsi innocente. Dice che era tutto consensuale, solo una notte di festa". Rimane comunque l'amore per il calcio: "Non esce dalla cella. Va al centro sportivo solo quando deve giocare. In caso contrario resta dentro a guardare la tv".