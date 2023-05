Svelato il logo ufficiale dei Mondiali 2026: cosa rappresenta

LOS ANGELES - Il trofeo sportivo che, insieme alle medaglia d'oro delle Olimpiadi, è il più conosciuto e ambito del pianeta, la Coppa del Mondo Fifa , è il protagonista del logo ufficiale dell'edizione del torneo iridato del 2026. Infatti per la prima volta nella storia un'immagine del trofeo fa parte del simbolo di un Mondiale, assieme agli ultimi due numeri, 26, dell'anno in cui la competizione si svolgerà. Il logo dei Mondiali del 2026, che si svolgeranno in Usa , Canada e Messico , quindi in tre paesi e per la prima volta a 48 squadre , è stato presentato a Los Angeles dal presidente della Fifa Gianni Infantino e dal due volte campione del mondo Ronaldo Il Fenomeno .

Mondiali 2026, svelato il logo ufficiale: scopri cosa rappresenta

L'ente calcistico mondiale sottolinea in una nota che si tratta di "un design innovativo che ancorerà l'emblema della Fifa World Cup per il 2026 e gli anni a venire. L'immagine con il trofeo e l'anno consente di personalizzare il marchio per riflettere il carattere unico di ogni sede, creando una struttura riconoscibile oggi e in futuro". L'evento è servito anche per pubblicizzare la campagna 'Somos 26', che incoraggia individui, comuni e comunità a partecipare attivamente alla presentazione del marchio ufficiale dei Mondiali del 2026. "We are 26 è la parola d'ordine - ha detto Infantino -. Questo è il momento in cui tre paesi e un intero continente proclamano con una sola voce: ci uniamo con una sola voce per dare il benvenuto al pianeta e ospitare la Coppa del Mondo più grande, spettacolare e inclusiva di tutti i tempi. La competizione darà ai paesi ospitanti e alle squadre partecipanti la possibilità di fare la storia. In questo senso, questo marchio unico rappresenta un passo importante verso il 2026. Mentre celebriamo questa presentazione a Los Angeles, pensiamo che il mondo intero si incontrerà in Nord America fra tre anni, per il più grande spettacolo del pianeta".