Progetto Allympics, nella partita finale vincono integrazione e sport

Progetto Allympics, l'inclusione attraverso lo sport integrato

“La vera inclusione per noi si realizza attraverso lo sport integrato: unire ragazze e ragazzi con disabilità e normodotati in squadre uniche e farlo in varie discipline sportive è la strada che perseguiamo da sempre coerente con la nostra mission – le parole di Gabriella Bascelli, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 – Oggi termina questo progetto finanziato dalla Regione Lazio, ma come Fondazione assieme alle nostre sezioni abbiamo piantato le premesse per continuare questo progetto continuativamente, allargandolo sempre a più scuole e ragazzi”. “Per i nostri atleti e tutto lo staff è molto importante partecipare a questi progetti, perché nella società in cui viviamo oggi ci riavvicinano ai reali valori dello sport e della vita – le parole del Presidente della S.S. Lazio Calcio a 8 Andrea Liguori – Nonostante le difficoltà, i ragazzi special ci regalano grande entusiasmo e ci riempiono il cuore di gioia, per cui siamo noi che possiamo provare a imparare un nuovo sguardo sul mondo e siamo qui a ringraziarli per questo”. “La chiusura del progetto Allympics è stata fantastica, e si capisce non solo dall’entusiasmo che si vede in campo, ma dal coinvolgimento delle persone in tribuna – le parole di Luca Zavatti, Coordinatore tecnico delle attività speciali della Fair Play School – vedere i nostri ragazzi speciali giocare insieme alla S.S. Lazio Calcio a 8 è la via giusta verso l’inclusione. E La Fair Play School è a favore dell’inclusione a 360 gradi, progetteremo tante altre cose insieme alla Fondazione S.S. Lazio 1900”.