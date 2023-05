Mondiali Under 20, strepitosa Italia: doppietta di Casadei, Brasile ko

MENDOZA (ARGENTINA) - Chi ben cominicia è a metà dell'opera e l'avventura degli azzurrini di Nunziata al Mondiale Under 20 che si sta svolgendo in Argentina non poteva iniziare al meglio. L' Italia vince la gara d'esordio all'Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza rendendosi protagonista di un'ottima prestazione e imponendosi sul Brasile con un importante 3-2.

Doppietta Casadei e Prati: Italia U20 show

Italia schierata il 4-3-1-2 con la linea difensiva formata da Zanotti a destra, Ghilardi e Guarino centrali, Turicchia a sinistra; Faticanti davanti alla difesa, Prati e Casadei mezzali; Baldanzi vertice alto del rombo, Pafundi a destra ed Esposito a sinistra. Gli azzurrri passano in vantaggio al 12’ con Pafundi che recupera un pallone e seve Turicchia che la mette al centro dell’area per la testa di Casadei, la deviazione raggiunge Prati che di destro mette in rete. Al 28' è Casadei con una girata di testa a punire l’uscita avventurosa del portiere Mycael. Al 33’ il terzo gol: Pafundi parte da centrocampo serve Casadei che viene falciato da Marlon Gomes, l’arbitro messicano Ortiz Nava non ha dubbi, rigore: se ne occupa il centrocampista del Readind che a mezza altezza sulla sinistra, fulmina Mycael.