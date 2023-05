Italia-Nigeria U20, dove vederla in tv e streaming

MENDOZA ( ARGENTINA ) - All' Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza (Argentina) l' Italia U20 del ct Nunziata affronta i pari età della Nigeria del ct Bosso nel match valido per la seconda giornata del Girone D dei Mondiali di categoria. Fischio d'inizio alle 20 ore italiane.

Partita: Italia-Nigeria U20

Orario partita: ore 20 (ore italiane)

Canale Tv: Rai Sport

Pay TV Streaming: RaiPlay

Italia-Nigeria, match valido per la seconda giornata del Girone D dei Mondiali U20 in programma all'Estadio Malvinas Argentnas di Mendoza, sarà trasmesso gratis e in diretta esclusiva dalla Rai. Si potrà vedere la partita su Rai Sport (canale numero 58 del digitale terrestre). In streaming il match sarà visibile sul portale online RaiPlay.

Italia-Nigeria in Diretta: la cronaca

L'Italia U20 del ct Nunziata affronta i pari età della Nigeria nel match valido per la seconda giornata del Girone D. Gli azzurrini hanno esordito ai Mondiali di categoria in Argentina con una strepitosa vittoria per 3-2 contro il Brasile. Italia avanti 3-0 già nel primo tempo con Prati e la doppietta di super Casadei. Nel finale di gara Marcos Leonardo, a segno due volte, ha accorciato le distanze. Anche la Nigeria ha esordito con una vittoria. La nazionale africana ha battuto 2-1 la Repubblica Dominicana. Qui le probabili formazioni.

