Cerci minacciato con una pistola al Portuense: cosa è successo

ROMA - Alessio Cerci ex calciatore di Roma, Torino, Fiorentina, Salernitana e tante altre, minacciato da due banditi armati di pistola. Tutto questo ieri, poco prima della mezzanotte a Roma, precisamente in via Giovanni Volpato, al Portuense. La pistola in questione però era finta e Cerci fortunatamente se ne è accorto subito e dopo averli insultati è salito in macchina e si è allontanato. Cerci, originario di Velletri, non è rimasto ferito ma ha denunciato tutto alla polizia, fornendo a chi indaga le descrizioni dei due rapinatori che puntavano a toglierli l'orologio di valore. Non si esclude che i banditi abbiano già colpito nella Capitale usando la stessa arma finta per spaventare le vittime. Le indagini sono in corso anche grazie alle telecamere di vigilanza della zona che saranno d'aiuto.