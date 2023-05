Il racconto shock di Zaccheroni dopo la caduta: "Vivo per miracolo"

Alberto Zaccheroni è tornato a parlare dopo l'incidente dello scorso 10 febbraio, quando tutto il mondo del calcio e non solo è stato in grande apprensione per le sue condizioni dopo una gravosa caduta in casa. Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex tecnico ha così raccontato quei drammatici momenti: "Sono vivo per miracolo, ma del mese in terapia intensiva non ricordo nulla. Mi ha trovato mia moglie Fulvia accasciato a terra, in fondo alle scale, sono ruzzolato per 8-10 gradini e lei dice che ero in un lago di sangue, con la testa aperta e un occhio fuori dall'orbita. Si pensa che avessi in braccio la cagnolina di mio figlio Luca e mi sia proteso in avanti per proteggerla dal tonfo. Ho rischiato la vita, non giriamoci attorno".