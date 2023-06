Mourinho-Friedkin, è la resa dei conti

Il quadro

Mourinho in realtà è stato chiarissimo, anche con la squadra, alla quale ha urlato in campo dopo i maledetti rigori la sua volontà: continuare, insistere, ripartire. Per condurre la Roma e i suoi impagabili tifosi verso un'altra stagione emozionante, la terza. La sua disamina a Budapest è parsa sincera: la frustrazione per il rapporto con i Friedkin, gelidi e silenziosi anche al termine della finale contro il Siviglia, non dipende soltanto dalle aspettative sugli investimenti - elemento comunque prioritario - ma anche da una composizione societaria più attrezzata. Gli piacerebbe, per esempio, avere nel gruppo dei manager una figura influente come Maldini o Javier Zanetti. Per intendersi uno come Totti, che in Ungheria è andato solo da tifoso insieme alla compagna Noemi. Vorrebbe essere affiancato da un personaggio che sappia trasferire all'esterno con un forte impatto mediatico la posizione politica del club. Sugli arbitraggi e su tutto il resto. Tiago Pinto non basta. Se nessun membro del management della Roma ha sentito l'esigenza di commentare la dolorosa sconfitta, che incide anche sui programmi futuri, c'è un vuoto da riempire.