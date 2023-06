Cristiano Ronaldo confessa: "Tre anni e mi ritiro, ma ho già un piano"

Le parole di Cristiano Ronaldo sul futuro

Durante il lancio promozionale del suo ultimo progetto imprenditoriale, ovvero l'acqua alcalina Ursu, Cristiano Ronaldo ha toccato diversi temi in conferenza stampa. Tra questi, quello relativo al suo futuro: "Giocherò per due-tre anni, so quanto sia ancora più importante a quest'età la cura di se stessi. In futuro non escludo l'acquisto di una squadra di calcio. Terminata la mia carriera da giocatore, mi piacerebbe proprio comprare un club. La Spagna? Amo questo paese. Ho una casa qui e spero di tornare a vivere qui".