Ronaldo flop in Arabia: è fuori dalla Top 11 del 2023

Non sono bastati i 14 gol siglati da CR7, con una media di 0,87 a partita, per battere Al-Braikan, Ighalo e Batna, gli avversari che compongono il miglior tridente d'attacco. Eppure CR7 ha segnato 14 gol nelle sue 16 partite, 0,87 gol a partita: una media più alta rispetto ai tre. A fare la differenza sono state le presenze: Al-Braikan con l'Al-Fateh ha disputato tutte le 30 partite (17 gol), Ighalo ha giocato con Al-Hilal 27 match (19 gol) e Batna ha siglato 10 gol in 25 partite con l'Al-Fateh.

@ighalojude leads the line

5? players from the champions @ittihad_en ??



Here's your #RoshnSaudiLeague Team of The Season presented by @OptaAnalyst pic.twitter.com/ynZgxDcQC8