Crollo Costa d'Avorio, l'autogol di Aurier contro lo Zambia è pazzesco

Lo Zambia ne fa tre alla Costa d'Avorio, pazzesco autogol del capitano Aurier

Netta vittoria (3-0) e sorpasso effettuato alla Costa d'Avorio in testa al girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Lo Zambia di Grant ha avuto la strada spianata grazie all'autogol incredibile del capitano della Costa d'Avorio, Serge Aurier. Al 31' del primo tempo il 30enne terzino del Nottingham Forest, ex Psg, Tottenham e Villarreal tra le altre, l'ha combinata grossa rendendo vita facile agli avversari. Sul lungo lancio di Emmanuel Banda, Aurier, nel tentativo di anticipare Fashion Sakala, è entrato in modo scomposto e ha spedito il pallone in fondo al sacco, sorprendendo il proprio portiere Charles Ayayi. La distanza era considerevole, circa 20 metri, e quello che ne è venuto fuori è stato un autogol pazzesco. Per il portiere della Costa d'Avorio non c'è stato nulla da fare, il tiro sfortunato di Aurier era "imparabile". Nella ripresa hanno chiuso i conti Patson Daka e Kings Kangwa. Con questo risultato lo Zambia ha potuto festeggiare l'accesso alla fase finale della Coppa d'Africa.