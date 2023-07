Europei Under 19, Italia al debutto. Bollini: "Non mi fido di Malta"

Tempo scaduto. Domani inizia l’avventura europea della Nazionale Italiana Under 19 di Alberto Bollini. Gli azzurrini che sono inseriti nel gruppo A, se la vedranno con i padroni di casa di Malta, per poi affrontare Portogallo (6 luglio) e Polonia il 9 luglio. Il commissario tecnico Alberto Bollini, che dovrà fare i conti con le assenze degli squalificati Faticanti e Chiarodia mette tutti in guardia. Queste le sue parole ai canali ufficiali della FIGC: “Malta non è più da considerare tra le cenerentole del calcio perché ha alzato di molto la professionalità dello staff: c’è un team italiano che ha il coordinamento da diversi anni delle Nazionali giovanili. Hanno fatto uno scouting importante anche se è chiaro che il loro reclutamento è diverso da quello delle big europee ma hanno un grandissimo vantaggio rispetto a noi e alle altre squadre: loro allenano la Nazionale come un club. Hanno i giocatori a disposizione mediamente tre volte a settimana e così facendo- conclude il tecnico Azzurro - sono diventati una squadra molto organizzata”.