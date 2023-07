Dybala fa piangere Messi: la domanda che lo ha emozionato

Dybala esalta Messi: "Sei davvero umano?"

Il numero 21 della Roma esordisce con due domande che fanno breccia nel cuore di Messi: "Sei davvero umano?" e poi "Sei consapevole di tutto quello che hai ottenuto in carriera?". La 'Pulce' si emoziona e replica così: "Quando sei in competizione e hai obiettivi davanti a te, per vincere tutto ciò che giochi, non dai valore a ciò che stai ottenendo. Ora sono in un momento della mia carriera in cui mi godo tutto quello che mi succede, do valore a tutto di più perché so che questi sono gli ultimi anni", assicura il fuoriclasse di Rosario visibilmente emozionato. "Penso che quando mi ritirerò e non giocherò più apprezzerò molto di più il fatto di essere campione del mondo. Rimane per tutta la vita in un paese come il nostro che è così appassionato di calcio, così grato. Passerà alla storia e ci saranno situazioni che ti faranno vedere cosa vuol dire essere un campione del mondo", conclude Messi.