Inter, per Frattesi è buona la prima. E Szczesny può liberare Sommer

Tacco di Lautaro per smarcare Dumfries, cross dell'olandese, colpo di testa vincente di Frattesi che non poteva cominciare nel modo migliore la sua avventura interista. A Osaka, il pareggio dei nerazzurri contro l'Al-.Nassr di Cristiano Ronaldo e di Brozovic, in campo soltanto nel primo tempo, ha portato la firma dell'ex Sassuolo. Buona la prima, così come complessivamente discreta è stata la prestazione della squadra di Inzaghi, considerato che trattasi solo della terza uscita stagionale dopo i test con Lugano (3-0) e Pergolettese (10-0) e sottolineato il robusto turnover deciso dopo ll'intervallo, quando il tecnico ha cambiato sette undicesimi: via De Vrij, Bisseck, Barella, Calhanoglu, Gosens, Dumfries e Correa per inserire Acerbi, Darmian, Dimarco, Cuadrado, Sensi, Asllani e Thuram. Frattesi ha pareggiato la rete iniziale di Ghareeb che aveva battuto Stankovic con un tiro al volo di pregevole fattura. Alexsandar, 17 anni, il figlio di Dejan, si è disimpegnato in scioltezza, lasciando poi il posto a Di Gennaro nell'ultimo periodo di gioco.