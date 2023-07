Diretta Inter-Al Nassr 1-1: prima gioia per Frattesi, segui la partita live

OSAKA (GIAPPONE) - L'esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'Inter di Simone Inzaghi termina con un pareggio. L' amichevole contro l'Al-Nassr di CR7 e dell'ex nerazzurro Brozovic allo 'Yanmar Stadium Nagai' di Osaka, finisce 1-1 con le reti di Frattesi e Ghareeb . Segui la partita in diretta .

14:20

Si chiude con un pareggio la prima amichevole dell'Inter

Inizia con una buona prestazione la serie di test dei nerazzurri in Giappone. La squadra di Inzaghi crea numerose occasioni, ma non riesce a capitalizzare: finisce 1-1 contro l'Al-Nassr di Ronaldo e Brozovic.

14:15

90+3' - È finita, pari tra l'Inter e l'Al-Nassr

Finisce 1-1 l'amichevole ad Osaka tra i nerazzurri e i sauditi. La sfida si decide nel primo tempo, con la rete di Ghareeb e la risposta di Frattesi, che trova la prima gioia con l'Inter.

14:11

90' - Tre minuti di recupero

Non si sblocca il risultato: l'Inter attacca ma non trova il gol.

14:00

80' - Ancora parità a dieci minuti dalla fine

L'Inter continua ad attaccare ma non riesce a concretizzare: rimane il risultato di 1-1 a dieci minuti più recupero dal triplice fischio.

13:56

75' - Ultimi cambi per Inzaghi

Escono gli ultimi quattro giocatori che erano in campo dal primo minuto: fuori Filip Stankovic, Bastoni, Frattesi e Lautaro, dentro Di Gennaro, Aleksandar Stankovic, Fabbian e Sebastiano Esposito.

13:50

67' - Spreca Lautaro

Costruisce solo l'Inter in questa fase, con una nuova ottima azione realizzata da Cuadrado e Thuram. Il pallone termina a Lautaro, solo al centro dell'area, che però spara alto.

13:47

65' - Sensi di poco fuori!

Costruiscono insieme Frattesi e Sensi, con quest'ultimo che fa partire dal limite un ottimo tiro, che sfiora il palo.

13:43

59' - Ancora Inter con Lautaro

Cross dal fondo di Cuadrado che trova la testa di Lautaro. Il pallone sfiora la traversa, nerazzurri ancora pericolosi.

13:40

57' - Asllani pericoloso!

Azione costruita da Frattesi, assist al limite per Asllani che fa partire il destro a giro, fuori di pochissimo.

13:37

55'- Inter in avanti

Attaccano i nerazzurri, con la nuova coppia Thuram-Lautaro, ma rimane il risultato di parità.

13:30

47' - Escono anche Cristiano Ronaldo e Brozovic

Cambi anche per l'Al-Nassr: finisce la partita di CR7 e Brozovic.

13:27

46' - L'Inter riparte così

Questa la formazione di Inzaghi nel secondo tempo:

INTER (3-5-2): F. Stankovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Sensi, Asllani, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.

13:26

46' - Si riparte con sette cambi per Inzaghi

Inizia il secondo tempo con la formazione dell'Inter quasi totalmente rivoluzionata: dentro Thuram, Cuadrado, Dimarco, Asllani, Sensi, Darmian e Acerbi, fuori Correa, Dumfries, Gosens, Calhanoglu, Barella, Bisseck e De Vrij.

13:07

45'+2' - Finito il primo tempo: Inter e Al Nassr al riposo sull'1-1

Finito il primo tempo dell'amichevole tra Inter e Al Nassr a Osaka: si va al riposo sull'1-1 dopo il vantaggio saudita siglato da Ghareeb al 23' e il pari nerazzurro firmato da Frattesi al 44'.

13:04

44' - Pareggio dell'Inter: segna Frattesi di testa

Pareggio dell'Inter a un passo dall'intervallo: cross dalla destra di Dumfries e inserimento vincente di Frattesi, che di testa sigla la sua prima rete in nerazzurro e riprende l'Al Nassr: il risultato ora è di 1-1.

13:02

42' - Inzaghi prova a scuotere l'Inter

Dopo le due fiammate della mezz'ora l'Inter fatica di nuovo a rendersi pericolosa e Simone Inzaghi prova a scuotere i suoi da bordo campo, chiedendo più velocità nel far girare il pallone.

12:55

35' - Inter-Al Nassr, c'è il 'cooling break'

Cooling break a Osaka, dove l'arbitro concede un minuto a Inter e Al Nassr per idratarsi a bordo campo.

12:50

30' - Dumfries calcia addosso al portiere

Azione insistita dell'Inter: ci provano prima Correa, poi Lautaro e infine Dumfries che da buona posizione calcia però con il destro addosso al portiere dei sauditi Al Aqidi.

12:49

29' - L'Inter spreca con Correa

Adesso è l'Inter ad attaccare con continuità: Lautaro inventa per Correa che però spreca tutto.

12:47

27' - Reazione Inter con Lautaro, ma il suo destro è a lato

L'Inter prova a reagire subito con capitan Lautaro Martinez: il 'Toro' incrocia il destro e la palla termina a lato di poco, con l'arbitro che non vede il tocco del portiere saudita e non concede l'angolo.

12:43

23' - Al Nassr in vantaggio: Ghareeb punisce l'Inter

Al Nassr in vantaggio: difesa dell'Inter distratta e punita da Ghareeb, che viene tenuto in gioco da Bisseck esu assist di Talisca (dopo una sponda di Ronaldo) supera Filip Stankovic con il piattone.

12:42

22' - Destro dalla distanza di Ronaldo, palla fuori

Insiste l'Al Nassr: stavolta a provarci dalla distanza è Cristiano Ronaldo, ma sul suo destro la palla termina a lato.

12:40

20' - Stankovic salva su Talisca

Pericoloso l'Al Nassr: cross dalla sinistra e colpo di testa di Talisca, al quale risponde però con uno strepitoso intervento in tuffo il portiere interista Filip Stankovic.

12:37

17' - Prima conclusione dell'Inter: Lautaro non inquadra la porta

Arriva su azione da corner la prima conclusione dell'Inter: cross di Calhanoglu dalla bandierina e colpo di testa di Lautaro Martinez, con la palla che sorvola però la traversa della porta dell'Al Nassr.

12:35

15' - Ancora nessuna occasione per l'Inter

Fatica a rendersi pericolosa l'Inter di Simone Inzaghi: nel primo quarto d'ora dell'amichevole contro l'Al Nassr ancora nessuna vera occasione da gol per i nerazzurri.

12:28

8' - Insiste l'Al Nassr: Fofana calcia alto

Attacca ancora l'Al Nassr, che stavolta manda al tiro Fofana: troppo alta la conclusione del centrocampista dei sauditi.

12:27

7' - Ronaldo pericoloso, ma era in fuorigioco

Prima conclusione per Cristiano Ronaldo: conclusione centrale e parata di Stankovic, ma l'arbitro ferma tutto per la posizione di fuorigioco di CR7.

12:22

2' - Ci prova subito l'Al Nassr: attento Stankovic

Il primo tiro in porta è dell'Al Nassr, ma sulla conclusione dal limite di Sultan Al Ghannam è attento il portiere nerazzurro Filip Stankovic.

12:21

1' - Iniziata l'amichevole Inter-Al Nassr

È iniziata a Osaka l'amichevole tra Inter e Al Nassr: maglia nerazzurra per la squadra di SImone Inzaghi, divisa gialla per i sauditi allenati dal portoghese CAstro.

12:20

Inter e Al Nassr schierate a centrocampo: tutto pronto per il fischio d'inizio

Terminato il riscaldamento, Inter e Al Nassr sono pronte a dare il via all'amichevole di Osaka: le squadre sono schierate a centrocampo, capitanate da Lautaro Martinez e Cristiano Ronaldo: tutto pronto per il fischio d'inizio.

12:10

Inter-Al Nassr: squadre in campo per il riscaldamento

Inter e Al Nassr in campo per il riscaldamento sul prato dello Yanmar Stadium Nagai di Osaka dove tra poco si sfideranno in amichevole.

12:07

Mercato Inter, casting attaccante: i nomi sul taccuino

Non solo campo per l'Inter, che continua a lavorare anche sul mercato. Il direttore sportivo Ausilio arriverà in Giappone alla fine della settimana: in programma un incontro col tecnico e con l'ad Marotta collegato dall’Italia per sciogliere un nodo chiave del mercato, quello dell'attaccante... (LEGGI TUTTO)

11:55

Sommer si avvicina all'Inter: decisiva Bayern Monaco-Manchester City

Mentre l'Inter di Simone Inzaghi è pronta a sfidare l'Al Nassr in amichevole a Osaka i dirigenti continuano a lavorare sul mercato e tra le priorità c'è il portiere Sommer. Lo svizzero del Bayern Monaco ha scelto i nerazzurri, 'spettatori' interessati del test che i bavaresi sosterranno oggi contro il Manchester City: se rimane fuori è quasi fatta... (LEGGI TUTTO)

11:48

Inter e Al Nassr: il bilancio del precampionato

Quella contro l'Al Nassr è la terza amichevole del precampionato dell'Inter, che ha vinto 3-0 nel test con il Lugano e 10-0 in quello contro la Pergolettese. Maggiore invece il numero di partitegiocate dai sauditi: successi contro i portoghesi dell'Alverca (2-0) e della Farense (5-1) poi i ko contro Celta Vigo (0-5) e Benfica (1-4) e infine lo 0-0 contro il Psg che sfiderà invece l'Inter il primo agosto a Tokyo.

11:39

Al Nassr, la formazione ufficiale: Brozovic e Ronaldo titolari

Al NASSR (4-2-3-1): Nawaf; Sultan, Mado, Lajami, Telles; Seko, Brozovic; Ghareeb, Khalid, Talisca; Cristiano Ronaldo. A disp.: Abdullah, Adam, Al Aliwa, Al Amri, Al-Boushail, Al Fatil, Al Hassan, Ali, Al Khaibari, Al Najei, Al Sulaiheem, Bukhari, Konan, Sahlouli, Yahya. All. Luis Castro

11:34

Mkhitaryan ko, niente amichevole: la nota dell'Inter

Niente amichevole contro l'Al Nassr per Mkhitaryan, che figura in panchina nella lista ufficiale ma è out per un problema fisico. Questo il comunicato dell'Inter: "Riposo precauzionale per Henrikh Mkhitaryan che non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di oggi a causa di una lombalgia da sovraccarico".

11:30

L'Al Nassr è arrivato allo stadio

Come mostrato da alcune immagini postate sui profili social del club, l'Al Nassr è arrivato allo stadio di Osaka, dove tra meno di un'ora sfiderà l'Inter in amichevole: a guidare la truppa saudita capitan Cristiano Ronaldo.

11:21

Inter, la formazione ufficiale: Thuram e Cuadrado in panchina

INTER (3-5-2): Filip Stankovic; Bissek, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Gosens; Lautaro, Correa. A disp.: Di Gennaro, Calligaris, Sensi, Thuram, Fabbian, Acerbi, Cuadrado, Lazaro, Asllani, Mkhitaryan, Esposito, Dimarco, Darmian, Stabile, Aleksandar Stankovic. All. Simone Inzaghi

11:15

Al-Nassr, la presentazione della maglia spiazza i tifosi: c'entra Ronaldo

L'Al Nassr ha presentato con un video sui social la nuova maglia per la prossima stagione e a fare da 'modelli' c'erano Brozovic e gli altri acquisti ma non Cristiano Ronaldo, la cui assenza nel video del club ha allarmato la tifoseria. (APPROFONDISCI)

11:03

Inter-Al Nassr: dove vederla in tv

La nuova Inter di Simone Inzaghi affronta in amichevole l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e del fresco ex Brozovic allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka in Giappone allore 12:20 ore italiane. Ecco dove sarà possibile vedere la partita in diretta tv... (TUTTI I DETTAGLI)

Yanmar Stadium Nagai, Osaka (Giappone)