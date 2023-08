Totti assente ai funerali di Mazzone. Ma c'è un motivo

Non c'era Pep Guardiola, non c'era Andrea Pirlo, non c'era Roberto Baggio. E non c'era neppure Francesco Totti. Lo storico capitano della Roma oggi era assente al funerale di Carlo Mazzone ma c'è un motivo. Totti si trova in Africa: quando ha saputo della scomparsa di uno degli allenatori per lui più importanti era in Sud Africa, poi si è spostato in Madagascar e, anche volendo, per motivi aerei non avrebbe fatto in tempo a tornare a Roma per poi andare ad Ascoli. Ciò non toglie che Francesco, che ha salutato Mazzone con un dolce messaggio via social, sia stato e sia vicino al dolore per la morte di Carletto. E, come lui, tutti i grandi campioni che ha allenato.