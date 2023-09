Spalletti commosso ricorda un episodio da bambino con mamma Ilva: cosa ha raccontato

Le prime parole di Luciano Spalletti da commissario tecnico sono cariche di emozione. Con gli occhi lucidi, Spalletti, in conferenza stampa, racconta tutta la sua emozione ripensando a se stesso bambino: "A 11 anni chiesi a mia mamma di cucire una bandiera gigante. C'era il Mondiale in Messico, le mamme cucivano in casa e andai a chiedere alla mia di fare una bandiera dell'Italia più grande possibile per festeggiare quel fantastico 4-3 contro la Germania. E poi ora questa bandiera la riporterò in campo quando vado in panchina e spero di far rinascere quel sogno, tutti insieme, di poter portare questa bandiera a tutti i bambini. Ora questa favola è successa a me".