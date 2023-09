Diretta Spalletti, la presentazione del ct dell'Italia: segui la conferenza LIVE

COVERCIANO - Dopo le sue prime convocazioni, per Luciano Spalletti arriva anche il momento della presentazione ufficiale da commissario tecnico dell'Italia. L'allenatore campione d'Italia in carica con il Napoli è la nuova guida della Nazionale, chiamato in causa dopo le dimissioni a sorpresa di Roberto Mancini, e parlerà (a partire dalle 11) dal centro tecnico federale di Coverciano, a fianco del presidente della Figc Gabriel Gravina.