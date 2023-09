Casini su diritti tv e gli audio del Var: "Siamo al lavoro: arriveranno importanti novità"

"Diritti tv? Stiamo proseguendo la trattativa privata. Sono arrivate offerte che le squadre stanno valutando. C'è ancora tempo fino a metà ottobre": così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini a margine dell'Assemblea di via Rosellini. Una riunione in cui i club hanno "discusso l'avvio di importanti trattative sia per quanto riguarda i diritti internazionali, sia per quanto riguarda le licenze dati e le licenze di betting", spiega Casini "e sotto questo profilo siamo soddisfatti".