Montolivo sul caso Bonucci: che bordata a Gattuso!

MILANO - Riccardo Montolivo, ex centrocampista tra le altre di Milan e Fiorentina, ha parlato a Dazn (di cui ora è opinionista) del "caso" Bonucci, con l'azione legale intrapresa dal difensore - ora all'Union Berlino - contro la Juve. "Anche a me è capitato di finire fuori rosa, quando ero al Milan. Ho trovato un allenato rescorretto che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori rosa (riferendosi all'allora tecnico rossonero Rino Gattuso, ndr): era in malafede" ha spiegato Montolivo, che ha aggiunto: "Per il bene della squadra ho incassato, ma non biasimo Bonucci e capisco la sua reazione. Sarà però una battaglia amara e senza vincitori" ha concluso.