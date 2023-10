L'arbitro Sacchi nella bufera: il gesto all'assistente donna scatena il web

Era tutto pronto al Via del Mare ieri sera per l'anticipo di campionato tra Lecce e Sassuolo. Squadre in fila e gli arbitri pronti per la partita. Prima di entrare in campo le telecamere hanno mandato in onda una scena che ha visto protagonisti l'arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata e la guardalinee Francesca Di Monte di Chieti. Il fischietto è finito nella bufera sui social.