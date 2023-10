Berardi chiama, Krstovic risponde: Lecce-Sassuolo 1-1

LECCE - Dopo lo (0-0) di Empoli, arriva un altro pari nel secondo anticipo dell'ottava giornata di Serie A. Al Via del Mare Lecce e Sassuolo non vanno infatti oltre l'1-1. Dopo l'ottimo avvio dei salentini, Berardi la sblocca su rigore dopo un tocco di braccio di Baschirotto . Nella ripresa il Lecce pareggia subito con Krstovic , che poi tenta l'assedio fino alla fine, senza però trovare la rete. Il Lecce torna a muovere la classifica, il Sassuolo sale invece a 10 punti

La sblocca Berardi su rigore. Lecce pericolosissimo, Consigli prodigioso

Parte meglio il Lecce che al 5' si rende pericoloso con una splendida ripartenza di Strefezza, che dopo una corsa palla al piede trova Almqvist in area, lo svedese serve Rafia a rimorchio, ma Erlic lo anticipa. Al 12' ancora salentini in avanti: Rafia approfitta di un errore di Pedersen e prova il tiro da 30 metri, palla alta. Un minuto più tardi ci prova anche Strefezza, ma Consigli gli dice di no. Primo squillo Sassuolo al 18': Castillejo recupera palla in area di rigore del Lecce, tenta il tiro ma viene parato. Il rimpallo trova Pedersen che la passa a Racic, ma Pongracic si inserisce e sventa il pericolo. Al 21' l'episodio che cambia il match: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Racic sul primo palo spizza il pallone di testa, trovando la deviazione di Baschirotto col braccio sinistro largo. Sacchi indica subito il dischetto e ovviamente il Var conferma. Dal dischetto è glaciale Berardi e porta avanti i neroverdi: 1-0. Il gol non demoralizza il Lecce che al 39' mette i brividi, colpendo un palo con Krstovic, anche se l'arbitro Sacchi fischia un fallo dell'attaccante nel momento di liberarsi della marcatura di Ferrari. Nel finale sugli scudi il portiere neroverde Consigli, che nega la gioia del gol, con due grandi interventi, prima a Gendrey e poi su Almquist deviando in calcio d'angolo.

Krstovic rimette tutto in equilibrio, ma i tre punti non arrivano

Il Lecce dopo 3 minuti rimette tutto in equilibrio con Krstovic che sfrutta una sponda di testa di Baschirotto su situazione d'angolo e batte Consigli. Al 70' è Berardi a rendersi pericoloso con un sinistro respinto però da Pongracic. Pronta risposta pugliese con una gran punizione di Oudin, ma Pongragic tutto solo liscia davanti a Consigli. Il Lecce non ci sta e preme alla ricerca del vantaggio, Strefezza va al tiro ma la palla esce di poco fuori alla sinistra dell'estremo del Sassuolo. All'84' Vina crossa per Berardi, ma Dorgu con un miracoloso anticipo di testa sventa la minaccia. Al Via del Mare finisce 1-1.