Scommesse, ma almeno risparmiamoci le nomination

Di sicuro, dopo quello delle plusvalenze, questo è l’altro scandalo del calcio in piena era dei social, che sono diventati un anello portante del modo di comunicare. Il più democratico, per tutti: sappiamo cosa vuol dire nel bene, ma anche nel male. Quando si diceva gogna mediatica... Sembra preistoria. Questa è niente o quasi, a confronto. Perché oggi purtroppo la suddetta gogna si è spostata su un terreno che consente a chiunque di prendere questo o quel personaggio pubblico e in conseguenza di una colpa vera o presunta, magari scegliere di riempirlo di improperi (se non maledizioni) nei confronti dei parenti più stretti: mamme, papà, mogli, figli. E allora pensiamo a quel calciatore che si alza alle 10 di mattina e che sente qualcuno in possesso di una notizia di reato dire o scrivere sul suo blog, sul suo sito (anziché entrare in un ufficio di polizia o in una procura, fare 100 nomi e uscire), «alle 14 svelerò un altro scommettitore: gioca qui, è fatto così...», eccetera eccetera.Ahinoi, in materia a Bologna sono i giorni di un fatto di cronaca da rabbrividire... Oppure potrebbe arrivare il “signor x” nella rete che si fa venire l’idea malsana, pensa di intuire chi è colui che porta il nome da svelare quattro ore dopo, e lo va a cercare, per “insegnargli” che la sua squadra del cuore non può essere macchiata da un viziato che guadagna milioni e ne vuole di più.