Caso scommesse, Esposito non ci sta: "Sono disperato, non c'entro niente"

ROMA - "Sono distrutto, quello che sta succedendo è allucinante. Non c'entro niente, la gente su questa vicenda delle scommesse fa i nomi a caso". È la replica di Antonio Esposito, individuato da 'La Verità' come il nipote della presunta 'talpa' di Fabrizio Corona che lo accusa di essere coinvolto addirittura come l'allibratore dei vip nello scandalo scommesse che sta agitando il calcio italiano.