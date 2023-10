Diretta scommesse, il dopo Corona in tv: reazioni, ultime news e aggiornamenti LIVE

ROMA - Si è conclusa ieri una giornata molto intensa, che ha visto l'accordo tra la procura federale e Fagioli, sulla squalifica di 12 mesi: sette mesi di stop dall'attività sportiva e cinque commutati in prescrizioni alternative. Poi, in serata, l'intervista di Fabrizio Corona in tv, con nuovi retroscena. Segui la giornata di oggi, con la cronaca degli eventi più importanti.

7:56

Corona non si sta: “Cenurato“

"Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto, come mi avevano garantito questa mattina, dire quelle che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un odio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendere conto?", ha scritto Corona dopo aver partecipato al programma ad Avanti Popolo, conodatto da Nunzia De Girolamo.

7:45

Corona in tv: i nomi dei giocatori coinvolti

Durante il programma Avanti Popolo, condotto da Nunzia De Girolamo, Fabrizio Corona ha ripercorso alcune tappe della questione scommesse. Ecco i nomi dei calciatori (LEGGI TUTTO...)

7:43

Scommesse, perchè lo fanno?

Cosa spinge i calciatori a scommettere? Le responsabilità dei giocatori e il ruolo del decreto Dignità (LEGGI TUTTO...)

Roma, Italia