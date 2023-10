Zaniolo, il comunicato ufficiale dell'Aston Villa dopo il caos scommese

Anche l'Aston Villa, dopo il Newcastle con Tonali, si stringe attorno a Nicolò Zaniolo, finito al centro del caso scommesse illecite che è esploso in questa pausa per le nazionali. In attesa che il giocatore sia sentito in procura l'ex giallorosso si sta allenando regolarmente e sarà a disposizione di mister Emery in vista della sfida contro il West Ham come conferma il comunicato del club in merito.