"Gomez, la sostanza vietata nello sciroppo del figlio": di cosa si tratta

Il Papu Gomez, secondo quanto riporta Relevo, sarebbe risultato positivo a un controllo antidoping svolto nel novembre 2022, quando giocava nel Siviglia e per questo squalificato per due anni. Secondo il sito web spagnolo il calciatore avrebbe giustificato l’assunzione di una sostanza illecita, prima di giocare il Mondiale in Qatar con l'Argentina, dicendo di aver preso uno sciroppo di uno dei suoi figli dopo una notte passata a letto.