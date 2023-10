Gli avvocati di Zaniolo sul caso scommesse: "Tuteleremo lui e la sua famiglia"

Le parole dei legali di Zaniolo

"Abbiamo inteso mantenere - e lo manterremo rigorosamente - il massimo riserbo per rispetto del procedimento in corso, presso la Procura della Repubblica di Torino, in attesa di rispondere ai magistrati titolari dell'indagine - aggiungono -. Non appena sarà svolto l'interrogatorio, procederemo, ove ne ricorreranno i presupposti, ad adire immediatamente le autorità competenti per la massima tutela della immagine personale e della reputazione professionale del nostro assistito, ed anche della sua famiglia", hanno aggiunto gli avvocati.