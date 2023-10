Squalifica Tonali: quanto starà fuori, la decisione della Figc

Accordo trovato tra la Procura Federale e Sandro Tonali. Al centrocampista del Newcastle sono stati inflitti dieci mesi di squalifica in campo e otto di pene alternative per la vicenda scommesse: Tonali dovrà affrontare un piano terapeutico anti ludopatia e la disponibilità a 16 incontri “in presenza” organizzati dalla Federcalcio in Italia. La conferma è arrivata dal presidente della Figc Gabriele Gravina: "È stato ragggiunto l’accordo per il patteggiamento tra la Procura Federale della FIGC e il calciatore Sandro Tonali che, siccome è avvenuto prima del deferimento, mi ha visto coinvolto per avallarlo. La sanzione per Tonali è di 18 mesi: 10 mesi squalifica , 8 mesi prescrizioni alternative come il rispetto del piano terapeutico ed almeno 16 incontri di testimonianza in presenza".