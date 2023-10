Scommesse, Zaniolo oggi in Procura: quale sarà la linea di difesa, i dettagli

Nicolò Zaniolo non ha mai cambiato versione: «Ho giocato a poker e blackjack, mai sul calcio. E non sapevo che fossero circuiti illegali». Oggi, insieme ai legali Conte e Tognozzi, dirà tutto questo anche alla pm Manuela Pedrotta e al pool investigativo che segue la maxi-inchiesta sui circuiti clandestini di scommesse. A differenza di Tonali e Fagioli, Zaniolo non si autodenuncerà alla procura federale perché ritiene di non aver commesso alcun tipo di violazione del codice di giustizia sportiva (non è stato ancora convocato da Chiné). Mentre dal punto di vista penale la sua azione - se di reato si tratta, oggi i magistrati avranno l’opportunità di fare chiarezza - rientra nelle sanzioni previste dalla legge 401 del 1989 ed è oblabile, cioè è possibile pagare una sanzione in denaro per l’infrazione senza incorrere in guai peggiori.