Pallone d’Oro, l’accusa durissima di Matthaus per il premio a Messi

Una voce fuori dal coro. Una voce illustre. E’ quella di Lothar Matthaus che ha detto pubblicamente di non condividere l’assegnazione del Pallone d’Oro a Mess i. L’ex Inter, che ha vinto il prestigioso riconoscimento nel 1990, sostiene che a meritarlo fosse Haaland , attaccante del City che nella corsa stagione ha centrato un triplete portando a casa Champions League, Premier League e FA Cup.

Pallone d’Oro, Matthaus contro Messi

"Per tutto l'anno Haaland ha fatto meglio di Messi. Il titolo è immeritato. Questa è la dimostrazione che il Mondiale conta più di tutto. Per me nessuno ha fatto meglio di Haaland, lui è stato il migliore degli ultimi dodici mesi. Ha vinto titoli importanti col City facendo record di gol. La votazione è una farsa, anche se sono da sempre un fan di Messi", ha detto Matthaus a Sky Deutschland.