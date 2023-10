Messi vince l'ottavo Pallone d'Oro! Battuti Haaland e Mbappé

PARIGI - Per l'ottava volta nella sua carriera, come nessuno mai prima, Lionel Messi ribadisce la sua grandezza e conquista il Pallone d'Oro nella serata della 67esima edizione del premio più ambito a livello individuale. Decisivo per il primato della Pulce la vittoria dell'ultimo Mondiale con l'Argentina. La stella dell'Inter Miami, che aveva vinto l'ultimo Pallone d'Oro nel 2021, batte la concorrenza di Haaland, secondo, e Mbappé, terzo.

Nel segno di Maradona e dell'Inter Miami

Nel segno dell'Inter Miami è Beckham, il presidente del club statunitense, a consegnare il prestigioso riconoscimento a Messi, stella proprio dell'Inter Miami. E nel segno anche di Maradona, perché Leo trionfa nel giorno del compleanno dell'altro grande argentino, re Diego.

Messi: "Un premio per Diego e tutta l'Argentina"

"Vorrei ringraziare Diego, non ci sarebbe posto migliore per augurare un buon compleanno. Buon compleanno Diego. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido coni miei compagni in Nazionale, è un dono per tutta l'Argentina", ha commentato Messi. Poi un passaggio su Haaland che "ha avuto un'annata spettacolare. Vedo tanti giovani e sono sicuro che ci regaleranno grande calcio".