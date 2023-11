Ufficiale la pace tra Totti e Spalletti: i dettagli dell'incontro di giovedì

Totti apre alla pace, Spalletti risponde

L'apertura è arrivata proprio da Totti: "Se incontrassi Spalletti lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Credo che tra noi ci sia un profondo legame", ha detto l'ex capitano e la risposta del ct è arrivata immediata: "Sicuramente c’è stato un periodo in cui non sono stato capace di fargli capire che io non ho mai smesso di abbracciarlo, che l’avrei sempre voluto con me. Prima della prossima partita all’Olimpico andrò a trovare alcuni amici che abbiamo in comune al Bambin Gesù, potrebbe essere una bella occasione per fargli visita insieme", questa la promessa che a breve diventerà realtà.

Totti-Spalletti, l'incontro

Giovedì 16 novembre, alla vigilia della gara tra Italia e Macedonia del Nord, una delegazione azzurra farà visita all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” e a unirsi al gruppo sarà proprio Francesco Totti che ha quindi accolto volentieri l'invito si Spalletti. I due sono pronti a ritrovarsi per riannodare i fili di un legame interrotto per molto tempo che però non si è mai spezzato definitivamente.