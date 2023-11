Totti e Spalletti, era ora di piantarla

Ma sì, fate la pace almeno voi. Proprio oggi che non va di moda, che le faide vanno portate sino in fondo laggiù dove non resta più niente, che l’offesa diventa ragione e la ragione diventa marchio infamante. Oggi che bisogna semplificare perché il pensiero è lo strumento di chi tradisce. Semplifichiamo, dunque: Totti e Spalletti, in stretto ordine antialfabetico, amici come prima, come quando, ricorda Francesco parlando al Corriere della Sera, Luciano si presentò alla Roma ed era ciò che è ancora adesso, «una persona piacevole, divertente, sincera» e per il suo fuoriclasse inventò un ruolo, «una figura di calciatore moderno. Un numero nove che diventava la fonte del gioco dalla trequarti in avanti».