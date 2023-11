Spalletti invita Totti: "Vorrei incontrarti". L'appuntamento prima dell'Olimpico

Luciano Spalletti apre le porte ad un possibile incontro con Francesco Totti . L'ascia di guerra tra i due, dopo il complicato rapporto negli ultimi anni alla Roma , è ormai sotterrata. Dopo le parole dell' ex capitano , che aveva aperto ad una riconciliazione in un'intervista al Corriere della Sera, ora è arrivata anche la risposta del ct.

Spalletti risponde a Totti

"Sicuramente c’è stato un periodo - le dichiarazioni di Spalletti - in cui non sono stato capace di fargli capire che io non ho mai smesso di abbracciarlo, che l’avrei sempre voluto con me". Questa la risposta a Totti, che aveva affermato: "Se lo incontrassi lo saluterei con affetto, mi farebbe piacere. Credo che tra noi ci sia un profondo legame".